Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar restoran bastı... Yetmedi para istedi, ekipler harekete geçti! Gözaltına alındı

- Güncelleme:
“Ezel” dizisinde ‘Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restoranı basıp haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Oyuncunun, restorandan haftalık para talep ettiği öne sürüldü.

43 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre geçtiğimiz hafta yanında beş kişiyle birlikte İstanbul Beyoğlu’ndaki bir restoranı bastı. Restoran sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği öne sürüldü.

Bayraktar, talep ettiği 25 bin lirayı alamayınca dün öğle saatlerinde restorana yeniden giderek bu kez miktarı düşürdü ve 10 bin lira istediği iddia edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti ve ünlü oyuncuyu gözaltına aldı.

Ekol Tv’nin haberine göre, ünlü oyuncunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bayraktar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ünlü ismin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ALTI AY HAPİSTE KALMIŞTI

Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay hapiste kalmıştı. Oyuncu, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.

