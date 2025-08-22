Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Cennetin Çocukları dizisi TRT 1'de yayınlanmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı dizi, yayınlanan ikinci fragmanıyla büyük ilgi topladı.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

“Cennetin Çocukları” dizisi birbirinden yetenekli oyunculara sahip. Başrollerde İskender karakteriyle İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya (Gönül) ve Melisa Şenolsun (Ayla) yer alıyor. Kadroyu Zafer Algöz (Şeref) ve Yurdaer Okur (Baytar Ahmet) gibi isimler tamamlıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ KONUSU NE?

“Cennetin Çocukları”, sokaklarda büyümüş azılı bir mafya üyesi olan İskender’in (İsmail Hacıoğlu) hapisten çıkmasıyla başlayan hikayesini anlatıyor.

Kendisine “Büyük İskender” lakabını takan İskender, özgürlüğüne kavuştuğunda ailesini bulma hayaliyle yola çıkar ancak Ayla’nın (Melisa Şenolsun) ihanetiyle sarsılır. Bu ihanet onu beklenmedik bir hayata sürükler. Ayvalık'ta hayatına yeni başlayan İskender, burada Gönül (Özgü Kaya) ile yeni bir sayfa açar.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu (İskender)

Özgü Kaya (Gönül)

Melisa Şenolsun (Ayla)

Zafer Algöz (Şeref)

Yurdaer Okur (Baytar Ahmet)

Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı)

Ali Düşenkalkar (Süleyman)

Şebnem Doğruer (Cennet)

Münire Apaydın (Firdevs)

Bihter Dinçel (Arife)

Eda Akalın (Yasemin)

Ali Gözüşirin (Adem)

Evliya Aykan (Oltacı Bayram)

Eren Hacısalihoğlu (Arif)

Birand Tunca (Bekir)

Ecem Çalhan (Sezen)