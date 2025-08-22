22 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

22 Ağustos 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için dopdolu bir akşam programı hazırlandı. Ulusal kanallarda sevilen dizilerin yeni bölümleri, filmler ve yarışma programları izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 22 Ağustos TV yayın akışı...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (22 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI)

Kanal D Yayın Akışı:

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15: Medusa Darbesi

ATV Yayın Akışı:

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Can Borcu

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Taşıyıcı 2

21.45 Taşıyıcı 2

23.30 Aile Saadeti

NOW TV Yayın Akışı:

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 İki Gönül Bir Oluversin Gari

23.00 Şevkat Yerimdar

SHOW TV Yayın Akışı:

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2

22.30 Atla Gel Şaban

Star TV Yayın Akışı:

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

21.45 Alemde Bir Gece

23.30 Alemde Bir Gece

TRT 1 Yayın Akışı:

06.50 Ege’nin Hamsisi

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.20 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

22.45 Pelin Çift ile Gündem Özel

TV8 Yayın Akışı:

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye