22 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
22 Ağustos 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarına birbirinden iddialı filmler, diziler ve eğlenceli programlar geliyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8’in yayın akışları, seyircilere keyifli bir akşam vadediyor.
22 Ağustos 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için dopdolu bir akşam programı hazırlandı. Ulusal kanallarda sevilen dizilerin yeni bölümleri, filmler ve yarışma programları izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 22 Ağustos TV yayın akışı...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (22 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI)
Kanal D Yayın Akışı:
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Uzak Şehir
16.00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15: Medusa Darbesi
ATV Yayın Akışı:
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Can Borcu
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
19.00 atv Ana Haber
20.00 Taşıyıcı 2
21.45 Taşıyıcı 2
23.30 Aile Saadeti
NOW TV Yayın Akışı:
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 İki Gönül Bir Oluversin Gari
23.00 Şevkat Yerimdar
SHOW TV Yayın Akışı:
06.00 Güzel Günler
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım 2
22.30 Atla Gel Şaban
Star TV Yayın Akışı:
07:00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Kiralık Aşk
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
21.45 Alemde Bir Gece
23.30 Alemde Bir Gece
TRT 1 Yayın Akışı:
06.50 Ege’nin Hamsisi
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.20 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Creed 2: Efsane Yükseliyor
22.45 Pelin Çift ile Gündem Özel
TV8 Yayın Akışı:
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
13.00 Yaparsın Bilirim
16.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye