Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, 4. sezona kaç gün kaldı?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon için geri sayım başladı. Cuma akşamlarının öne çıkan dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon tarihi netleşti. 30 Mayıs Cuma günü sezon finalini yapan dizinin yeni sezon tarihi araştırılıyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli mi? İzleyiciler tarafından merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Özgür Sevimli’nin yönettiği dizide yine beklenmedik olaylar ve entrikalar dikkat çekecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu 12 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZONA KAÇ GÜN KALDI?

Oyuncu Sibel Şişman'ın da diziye dahil olacağı yeni sezonun başlamasına eğer bir değişiklik olmazsa 22 gün kaldı.

3. sezonunu Mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti, Eylül ayında kaldığı yerden seyirciyle buluşmaya devam edecek.