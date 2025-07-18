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Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezona başlama tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezona başlama tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezona bomba gibi hazırlanıyor. Kadroya yeni oyuncuların katılacağı yapımın yayın tarihi belli oldu.

Aile ve kuşak çatışmasını konu alan dizi Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon yayınına başlayacağı tarih belli oldu. Neredeyse her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin yönetmenin değiştiği öğrenilirken, kadroya yeni oyuncular da katıldı.

İŞTE YENİ SEZON TARİHİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezona herhangi bir değişiklik olmazsa 12 Eylül Cuma akşamı çok iddialı bir bölümle ‘merhaba’ diyecek.

Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezona başlama tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var - 1. Resim

YÖNETMENİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan merakla beklenen yapım yeni sezona yeni yönetmeniyle başlıyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni yönetmeni daha önce Kızıl Goncalar’ı çeken Özgür Sevimli oldu. Dizinin son yönetmeni Aydın Bulut'la başka bir proje çalıştıkları öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezona başlama tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var - 2. Resim

SERKAN RUTKAY AYIKÖZ KADRODAYA KATILDI

Dizinin kadrosuna Erkan Avcı’dan sonra başarılı bir oyuncu daha katıldı. Yasak Elma’da hayat verdiği “Emir” rolüyle adından söz ettiren Serkan Rutkay Ayıköz dizinin yeni oyuncusu oldu. Ayıköz, Asude’nin Servet Pandur yeğeni Asil rolüyle yeni sezonda ekibe güç katacak olan Erkan Avcı’nın yardımcısını oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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