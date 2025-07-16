Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi fenomen dizisinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Mayıs ayında izleyiciyi şok eden final ile ekran macerasına kısa süreli ara veren Kızılcık Şerbeti 4.sezonun ne zaman başlayacağına dair açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma akşamı izleyiciyi şaşırtan yeni bölümüyle ekranlara kısa süreli veda etti. Mustafa’nın tabancasından çıkan kurşunlar en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi gündemdeki yerini korurken 'Işıl' karakterini oynayan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili çarpıcı açıklamaları dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde Mustafa'nın tüm aileyi kana bulaması gerilimi artırırken 4.sezon tarihi de gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak fenomen dizinin yeni bölümünün Eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Son bölümünde yaşanan olaylarla ekranlara kısa süreli veda eden Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölümünün önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA NE OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kötü karakterini oynayan Ece İrtem, geçtiğimiz günlerde yeni sezonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin de sinyallerini verdi.

KIZILCIK ŞERBETİ 4.SEZONDA KİMLER AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Meri karakterinin diziden ayrılması izleyiciyi hüsrana uğratmıştı. Birsen Altuntaş’tan alınan bilgilere göre Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda Gökhan (Hasan Emre Avcı), Leman (Sevim Erdoğan), Kayhan (Soydan Soydaş) ve bıyıklı lakaplı Haluk (Erol Erarslan) ekibe veda edecek.