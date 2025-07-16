Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?

Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi fenomen dizisinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Mayıs ayında izleyiciyi şok eden final ile ekran macerasına kısa süreli ara veren Kızılcık Şerbeti 4.sezonun ne zaman başlayacağına dair açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma akşamı izleyiciyi şaşırtan yeni bölümüyle ekranlara kısa süreli veda etti. Mustafa’nın tabancasından çıkan kurşunlar en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi gündemdeki yerini korurken 'Işıl' karakterini oynayan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili çarpıcı açıklamaları dikkat çekti.

Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde Mustafa'nın tüm aileyi kana bulaması gerilimi artırırken 4.sezon tarihi de gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak fenomen dizinin yeni bölümünün Eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Son bölümünde yaşanan olaylarla ekranlara kısa süreli veda eden Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölümünün önceki yıllarda olduğu gibi eylül ayında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? - 3. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA NE OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kötü karakterini oynayan Ece İrtem, geçtiğimiz günlerde yeni sezonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin de sinyallerini verdi.

Fenomen diziden şok itiraf! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? - 4. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ 4.SEZONDA KİMLER AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Meri karakterinin diziden ayrılması izleyiciyi hüsrana uğratmıştı. Birsen Altuntaş’tan alınan bilgilere göre Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda Gökhan (Hasan Emre Avcı), Leman (Sevim Erdoğan), Kayhan (Soydan Soydaş) ve bıyıklı lakaplı Haluk (Erol Erarslan) ekibe veda edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak? - HaberlerGalatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu - HaberlerMasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli oldu2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandıYangınlar nerede çıktı, söndü mü? 16 Temmuz yangınlar son gelişmeler - HaberlerYangınlar nerede çıktı, söndü mü? 16 Temmuz yangınlar son gelişmelerEmre Törün neden öldü, hastalığı neydi? Hudutsuz Sevda'da Şeref rolündeydi - HaberlerEmre Törün neden öldü, hastalığı neydi? Hudutsuz Sevda'da Şeref rolündeydi16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...