Yangınlar nerede çıktı, söndü mü? 16 Temmuz yangınlar son gelişmeler

Tekirdağ Şarköy, Çanakkale ve Bolu yangınlar da son durum merak ediliyor. Yangınların çıktığı yerler ve söndürülüp söndürülmediği kamuoyunun gündeminde. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar geniş ormanlık alanlar ve yerleşim bölgelerine sıçradı. Tekirdağ Şarköy yangın son dakika gelişmeler belli olurken Çanakkale ve Bolu'da yangında son durum araştırılıyor.

Yangınlar nerede çıktı, söndü mü merak ediliyor. 16 Temmuz Tekirdağ Şarköy, Çanakkale ve Bolu yangınlarında son gelişmeler gündeme geliyor.

YANGINLAR NEREDE ÇIKTI, SÖNDÜ MÜ?

15 Temmuz Salı günü Tekirdağ Şarköy, Çanakkale Ayvacık ilçesi ve Bolu Mudurnu ilçesinde yangınlar çıktı. Gece boyu müdahalelerin devam ettiği yangınlarda pek çok köy, yerleşim yeri ve ormanlık alan zarar görürken Tekirdağ Şarköy'de 3 mahalle boşaltıldı ve yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bolu Mudurnu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Ancak Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Şarköy yangını

TEKİRDAĞ ŞARKÖY YANGIN SON DAKİKA

Tekirdağ Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını sabah saatlerine kadar devam etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı, arasöz ve iş makinesi görev aldı.

Alevler ormanı sararken yangının Şenköy Mahallesi, Kocaali Mahallesi ve Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçraması nedeniyle yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Söndürme çalışmaları sürerken havadan müdahalenin de devam edeceği öğrenildi.

Tekirdağ Şarköy'de çıkan yangının Gelibolu Kavakköy'e sıçradığı kaydedildi.

Sabah saatleri itibarıyla havadan müdahale yeniden başlarken 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda bahçe, dam, ağıl, tarım aletleri ve boş binalar yandı. Yangında, 59 yıllık Murad Hüdavendigar Camii bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü.

Ayvacık Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla Çanakkale'de söndürülemeyen yangına havadan destekle birlikte müdahale devam ediyor.

Tekirdağ Şarköy'de çıkan yangının Gelibolu Kavakköy'e sıçradığı kaydedildi.

BOLU YANGIN SÖNDÜ MÜ, NEDEN ÇIKTI?

Bolu Mudurnu ilçesi Çamyurdu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 12 yapı alev alev yandı. Yangını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber olurken yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.