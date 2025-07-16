Şarköy nerede, Tekirdağ ile arasında kaç km var? Şarköy'de çıkan orman yangınıyla beraber gündeme geldi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını çıkmasının ardından, Şarköy nerede, Tekirdağ ile arasında kaç km var? sorusunun cevab araştırılmaya başlandı. Şarköy doğusunda ve güneyinde Marmara Denizi, batısında Gelibolu ilçesi, kuzeyinde ise Tekirdağ Merkez ve Malkara ilçeleriyle çevrilidir.

Tekirdağ Şarköy yangını ile ilgili sıcak gelişmeler gelişeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Bu bağlamda Şarköy'ün Tekirdağ ile olan uzaklığı da gündeme geldi.

Şarköy yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gelen son bilgiye göre; üç mahalle yangın nedeniyle boşaltıldı. Peki, Şarköy nerede, Tekirdağ ile arasında kaç km var? İşte tüm ayrıntılar...

ŞARKÖY NEREDE, TEKİRDAĞ İLE ARASINDA KAÇ KM VAR?

Şarköy, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde, Tekirdağ iline bağlı bir sahil ilçesidir. Marmara Denizi kıyısında yer alan ilçenin batısında Gelibolu, kuzeyinde Tekirdağ Merkez ve Malkara vardır.

Tekirdağ ile Şarköy arasında, Tekirdağ-İpsalı yolu (D-110) üzerinden yaklaşık 83 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır.

Tekirdağ, şehir merkezine yaklaşık 86 km uzaklıkta bulunan Şarköy'e kara yolu ile 1,5 - 2 saatte gidilebilmektedir. İstanbul'a ise ortalama 200 km mesafededir.

Şarköy ilçesinde biri ilçe merkezi ikisi kasaba olmak üzere 3 belediye (Hoşköy, Mürefte) teşkilatı vardır. Ayrıyeten ilçe merkezi 3 mahalleden ve ilçeye bağlı 26 köyden oluşmaktadır: