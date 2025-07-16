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26 katlı binada yaşanan yangın faciasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 katlı binada yaşanan yangın faciasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı.

13 Temmuz'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sıralarında binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmaması nedeniyle yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmişti.

Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye ederken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınmıştı. Meydana gelen faciada biri bebek 3 kişi de hayatını kaybetmişti.

26 katlı binada yaşanan yangın faciasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - 1. Resim

MÜTEAHHİTLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Yangın soğutma işlemlerinin ardından makine mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye heyetinden oluşan bilirkişilerle yapılan ilk incelemede, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirildi. Müteahhitler hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Uşak'ta yakalanarak gözaltına alınan müteahhit sorgulanmak üzere Ankara'ya getirtildi.

26 katlı binada yaşanan yangın faciasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - 2. Resim

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilirkişi raporu doğrultusunda çıkan yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi, kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler B.Ş., K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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