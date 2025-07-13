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Ankara'da yangın faciası! 26 katlı bina alev alev, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da yangın faciası! 26 katlı bina alev alev, çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Başkent'te dehşet dolu anlar yaşandı. 26 katlı bir binanın 4 katından yükselen alevler kısa sürede yayıldı. Mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın gece saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada çıktı.

Ankara'da yangın faciası! 26 katlı bina alev alev, çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

4'üncü katta başlayan alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu.

Ankara'da yangın faciası! 26 katlı bina alev alev, çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

BİRİ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 27 KİŞİ YARALI

Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 20 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 27 kişi ise yaralandı.

Ankara'da yangın faciası! 26 katlı bina alev alev, çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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