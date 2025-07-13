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Site ve apartmanlarda ‘uzatma kablosu’ krizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Site ve apartmanlarda ‘uzatma kablosu’ krizi
Elektrikli Araçlar, Şarj İstasyonu, Yangın, Apartman, Site, Kanun, Haber
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apartman ve sitelerde elektrikli araçların uzatma kablosu ile şarj edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Elektrikli araç sayısının 200 bini aştığı Türkiye’de, araç şarjı artık sadece bireysel değil toplumsal bir mesele hâline geldi.

Apartman ve sitelerde şarj istasyonu ihtiyacı, uzatma kablosu tartışmalarıyla karmaşık bir hâl aldı. Birçok sürücü, aracını prizlere bağlayarak şarj etmeye çalışırken, bu yöntem hem güvenlik riskleri doğuruyor hem de komşular arasında anlaşmazlık oluşturuyor. Yangın riski en önemli sıkıntılardan biri. Uzmanlar, uygunsuz bağlantıların özellikle gece saatlerinde büyük tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Türkiye’de son bir yıl içinde 5 bine yakın elektrikli aracın yanması, bu tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

KONU MAHKEMELERE TAŞINIYOR

Site yönetimlerinin beşte dört çoğunluğu sağlaması hâlinde kanunlara uygun olarak istasyon kurulabiliyor. Ancak uygulamada birçok apartmanda bu çoğunluğa ulaşılamıyor. Tartışmaların büyümesiyle birlikte bazı site sakinleri mahkemeye başvururken, uzmanlar detaylı bir kanuni düzenleme yapılması gerektiği görüşünde birleşiyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecekte bu tartışmaların daha da artması bekleniyor. Sürdürülebilir şehir hayatı için hızlı, güvenli ve adil çözümler üretilmesi kaçınılmaz hâle geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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