650 beygirlik elektrikli canavar: Hyundai IONIQ 6 N

Elektrikli dünyada ilginç performans araçlarına imza atan Hyundai, 2025 Goodwood Hız Festivali'nde IONIQ 6 N'yı tanıttı. Model, Hyundai N'in Corner Rascal (viraj canavarı), Racetrack Capability (pist yeteneği) ve Everyday Sportscar (günlük spor otomobil) olmak üzere üç temel performans felsefesi üzerine inşa edilmiş. Gelin inceleyelim...

IONIQ 6 N, hem pistte heyecan verici bir sürüş sağlamak hem de günlük kullanımda konforu korumak üzere geliştirilmiş. Teknik detaylar arasında tamamen yeniden tasarlanan süspansiyon geometrisi, güncellenmiş N e-Shift (sanal vites) sistemi ve iyileştirilmiş ses kalitesi yer alıyor. Bunun için yeni donanım ve akustik ayarlamalar yapılmış. Araç, 650 PS (478 kW) güç ve 770 Nm tork üretiyor. N Launch Control kullanıldığında 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede tırmanan modelin maksimum hızı ise 257 km/saat...

İLGİNÇ DETAYLAR

IONIQ 6 N, farklı pist sürüş senaryolarına (drag, sprint, dayanıklılık) uyum sağlayan ve optimum sıcaklık yönetimi sunan yeni bir batarya yönetim sistemine (N Battery) sahip. Aracın aerodinamik tasarımında, downforce ve sürüklenme direncini dengelemek için motorsporlarından ilham alan unsurlar kullanılmış. Kuğu boynu arka kanat ve genişletilmiş çamurluklar, yüksek hızlı virajlarda dengeyi arttıran detaylar arasında. Rengi olarak ise Hyundai N'in imzası olan Performance Blue'nun yeni bir versiyonu olan ‘Performance Blue Pearl’ adını alan bir mavi tonu sunuluyor.

Yeniden tasarlanan süspansiyon geometrisi ve şasi, yol tutuş hassasiyetini ve tutuşu artırmak için ekstra geliştirilmiş. Düşürülmüş yuvarlanma merkezi sayesinde yüksek hız dengesi ve viraj kabiliyeti ciddi oranda arttırılmış. Ayrıca yeni darbe algılayıcı ECS (Elektronik Kontrollü Süspansiyon) amortisörler, farklı sürüş koşullarına uygun geniş bir sönümleme kuvveti ayarı sağlıyor...

ELEKTRİKLİ OLURDA YAZILIM OLMAZ MI?

IONIQ 6 N'nin ileri düzey araç kontrol yazılımı, sürücü ile araç arasındaki etkileşimi artırıyor. N Active Sound+ sistemi, sürüş deneyimine ses boyutu katarak, 'Ignition', 'Evolution' ve 'Lightspeed' gibi özel ses modları sunuyor. Ayrıca N e-Shift, motorsporlarından ilham alan vites oranlarını simüle ederek tepki süresini güçlendiriyor. N Drift Optimizer, sürücülere drift parametrelerini ayarlama imkanı verirken, N Track Manager ise pist performansını analiz etme ve özelleştirme yeteneği sağlıyor. Eh ne diyelim, geriye sürücüsün keyfini çıkarması kalıyor...