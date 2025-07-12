İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yangın paniği!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi paniğe yol açarken, ekiplerin hızla müdahalesi faciayı önledi.
İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
SON OLARAK BEŞİKTAŞ TARAFTARI ORKUN KÖKÇÜ'YÜ KARŞILAMIŞTI
Atatürk Havalimanı'nda son olarak Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü iniş yapmıştı. Kökçü'yü Beşiktaş taraftarı karşılamıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak