Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yangın paniği!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yangın paniği!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi paniğe yol açarken, ekiplerin hızla müdahalesi faciayı önledi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yangın paniği! - 1. Resim

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ TARAFTARI ORKUN KÖKÇÜ'YÜ KARŞILAMIŞTI

Atatürk Havalimanı'nda son olarak Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü iniş yapmıştı. Kökçü'yü Beşiktaş taraftarı karşılamıştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yangın paniği! - 2. Resimİstanbul Atatürk Havalimanı'nda yangın paniği! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Grand Kartal Oteli'ndeki faciadan canlı kurtulan genç kız yaşadıklarını anlattı: "Banyoda ölümü bekledik, çarşafla kurtulduk"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rize'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaRize'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar varTurizmin başkentinde düğmeye basıldı: Turistleri rahatsız eden işletmelere kilit vuruldu! - 3. SayfaTuristleri rahatsız eden işletmelere kilit vurulduBeylikdüzü'nde feci kaza: Metrelerce havaya savruldu! O anlar saniye saniye kamerada - 3. SayfaBeylikdüzü'nde feci kaza: O anlar kameradaBaşından vurulmuş halde ölü bulundu! Arkadaşına bıraktığı not her şeyi ortaya çıkardı - 3. SayfaArkadaşına bıraktığı not her şeyi ortaya çıkardıSosyal medya bunu konuşuyor! Emniyet şeridinde yürüdü: Nedeni dikkat çekti - 3. SayfaEmniyet şeridinde yürüdü: Nedeni dikkat çektiT3 Vakfı'nın acı günü! Erzincan'daki kazada vefat eden genç DENEYAP öğrencisi çıktı - 3. SayfaTeknoloji öğrencisinden üzücü haber
Sonraki Haber Yükleniyor...