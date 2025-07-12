İstanbul'da yangın paniği! Çevre ilçelerden destek: Karadan ve havadan müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Temmuz 2025 15:34 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 15:48 - Güncelleme:

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İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Orman yolunda etkili olan yangının söndürülmesi için çevre ilçelerden hava desteği geldi. Yoğun çaba gösteren ekiplerin, karadan ve havadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, çevre ilçelerden gelen takviyelerle de hava desteği sağlandı. HELİKOPTER GÖNDERİLDİ Sarıyer’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri, bölgedeki çalışmalara katıldı. Ormanın çeşitli noktalarında devam eden alevlere, ekiplerinin koordineli çalışmasıyla müdahale edildi. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Yangının kontrol altına alındığını öğrenilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. İlgili Haber Yangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar!

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş