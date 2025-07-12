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İstanbul'da yangın paniği! Çevre ilçelerden destek: Karadan ve havadan müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Pendik, Aydos Ormanı, Yangın, Orman Yangını, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Orman yolunda etkili olan yangının söndürülmesi için çevre ilçelerden hava desteği geldi. Yoğun çaba gösteren ekiplerin, karadan ve havadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Aydos Ormanı'nın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, çevre ilçelerden gelen takviyelerle de hava desteği sağlandı.

İstanbul'da yangın paniği! Çevre ilçelerden destek: Karadan ve havadan müdahale - 1. Resim

HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Sarıyer’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri, bölgedeki çalışmalara katıldı. Ormanın çeşitli noktalarında devam eden alevlere, ekiplerinin koordineli çalışmasıyla müdahale edildi.

İstanbul'da yangın paniği! Çevre ilçelerden destek: Karadan ve havadan müdahale - 2. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının kontrol altına alındığını öğrenilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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