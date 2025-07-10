Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar!

Yangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, İtfaiye, Arbede, Bursa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir atölyedeki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, iş yeri çalışanları saldırdı. İddialara göre arbede itfaiye ekiplerinin "alanı boşaltın" demesinin ardından çıktı.

Bursa'da tekstil atölyesindeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile iş yeri çalışanları arasında arbede çıktı. Tartışmanın itfaiye ekiplerinin "alanı boşaltın" demesinin ardından çıktığı iddia edildi.

TEKSTİL ATÖLYESİ CAYIR CAYIR YANDI, BİR KADIN MAHSUR KALDI

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısından yükselen alevlere kısa sürede çatıyı sardı.

Yangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar! - 1. Resim

Binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla müdahale etti. Tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Yangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar! - 2. Resim

ALEVLERİ SÖNDÜREN İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise alevlerin söndürülmesi için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma esnasında, iş yeri çalışanlarının saldırısına maruz kaldı.

Yangınla mücadele sırasında pes dedirten olay! 'Alanı boşaltın' diyen itfaiye ekibine saldırdılar! - 3. Resim

Vatandaşların araya girdiği olay büyümeden yatıştırıldı. Tartışmanın itfaiye ekiplerinin alanı boşaltın demesinin ardından çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta kanlı infaz: Önce aracına çarptı, sonra kurşun yağdırdıAdıyaman Belediye Başkanı hakkında yolsuzluk soruşturması: Abdurrahman Tutdere görevden alındı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta kanlı infaz: Önce aracına çarptı, sonra kurşun yağdırdı - 3. SayfaÖnce aracına çarptı, sonra kurşun yağdırdıSivas'ta firari casus yakayı ele verdi! Cezaevine gönderildi - 3. Sayfa15 yıl hapisle aranıyordu! Firari casus yakayı ele verdiAmasya'da tır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza anı kamerada - 3. SayfaTır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza kameradaBaşörtüyle gizlenmeye çalıştılar! Bina görevlisi fark edince oyunları bozuldu - 3. SayfaBina görevlisi, 3 kadının oyununu bozduKocaeli'de feci olay! Leğende banyo yapan çocukları elektrik çarptı - 3. SayfaLeğende banyo yapan çocukları elektrik çarptıKüçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı - 3. SayfaKüçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...