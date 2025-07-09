78 kişiye mezar olan Grand Kartal'ın aşçı yardımcısından pes dedirten savunma: "Gözümüzün önünde yangın tüpü varmış"

78 canımızın yitip gittiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin davada bugün yangının ilk çıktığı mutfakta çalışan aşçı yardımcısından pes dedirten savunma geldi. Aşçı yardımcısı Faysal Yaver "Gözümüzün önünde yangın tüpü varmış" dedi.

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili davada tutuklu yargılanan aşçı yardımcısı Faysal Yaver, "Aslında gözümüzün önünde yangın tüpü varmış lavabonun altında ama biz göremedik" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son olarak tutuksuz yargılanan otelin sıcak yemek ustası Enver Öztürk ve tutuklu aşçı yardımcısı Faysal Yaver savunmasını verdi.

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"YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİ, TATBİKATI YAPILMADI"

Yangının çıktığı anlarda uyuduğunu söyleyen Grand Kartal’ın sıcak yemek ustası olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Enver Öztürk, "Mutfakta yemekleri yapan ustayım ben. Yangın uyku saatimde olmuştur. 4. katta odamdan çıktım otelin önüne gittiğimde yangın çok büyümüştü. Yanımıza 4 misafir aldıktan sonra dışarı çıktık. Reşat Bölük baş aşçımız ben sıcak yemek usta şefiyim. Mutfakta bölümler ayrıdır. Mutfakta elektrikle çalışan ısıtıcılar var. Ben saat 07.30'da gelir yemek yaparım ben iç mutfakta ustayım. Yangın eğitimi verilmedi, tatbikatı yapılmadı. İş güvenliği uzmanı hiç görmedim" ifadelerine yer verdi.

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"YANGIN ÇIKTI BİR ANDA PANİK OLDUM"

Yangın esnasında uyuduğunu söyleyen tutuklu sanık aşçı yardımcısı Faysal Yaver, "Bir aydır aşçı yardımcısı olarak çalışıyordum. Kahvaltı için hazırlık yapıyorduk. Yangın çıktı bir anda panik oldum. Reşat ustayı arayıp haber verdim. Yangın var diye bağırmaya başladım. Garaj bölgesine indim demir kapı kapalıydı. Nasıl açılır kapatılır bilmem tekrar içeriye girmeye çalıştım ama giremedim. Garaj kapısını açmaya çalıştık ama açamadık. Garaj kapısı açıldı dışarıya çıktık. 10 dakika orada bekledik arkadaşlarımın yol göstermesiyle müşteri giriş kapısına gittik. Çoğu müşteri inmişti resepsiyon kapısını kapatmışlardı. İnsanlara yardımcı olmaya çalıştım. Grill plate ile ben hiç temasta bulunmadım. Yangının sabahı beni aldılar ben o zamana kadar içerdeyim" diye konuştu.

"YANGIN TÜPÜ VARMIŞ AMA BİZ GÖREMEDİK"

Gözlerinin önünde yangın tüpü olduğunu ancak göremediklerini ifade eden Yaver, "Ben gece 23.00 en geç 00.00 mutfağa girerim ve çalışırım ben kahvaltı şefi olarak ama şef pozisyonunda değilim. Salih Acar kahvaltı şefiydi. Yangından iki gün önce tartışma sebebiyle işi bıraktı. Beni ofise çağırdılar, ‘bizi biraz idare edin’ dediler. Aslında gözümüzün önünde yangın tüpü varmış lavabonun altında ama biz göremedik. Başkada mutfakta yangın tüpü görmedim. Ben gece çalışırım gündüz 11-12’lere kadar çalışırım sonrasında kimseyle muhatap olmam uyurum. Enver Öztürk, sıcak şefi olarak biliyorum. Reşat ise aşçı başımızdı. Grill plate’i açma kapama işi kullananlarındır. Kim kullandıysa o açar, o kapatır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini yer verdi.

Duruşmaya yarın sabah saat 09.00’a kadar ara verildi.