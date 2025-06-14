TBMM'den Kartalkaya faciası sonrası yeni öneri: "Otomatik yangın sistemi mecburi hâle getirilmeli"

Bolu’daki otel yangını gibi faciaların yaşanmaması için alınacak acil tedbirleri görüşen komisyon, Yangın Periyodik Kontrol Yönetmeliği oluşturulması, toplu yaşama alanlarında yapay zekâ destekli kameralar kurulması, ‘Yangınla Mücadele Genel Müdürlüğü’ tesis edilmesi tavsiyelerinde bulundu.

ESMA ALTIN ANKARA - Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’deki yangın faciasını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun son toplantısında, benzeri faciaların yaşanmaması için alınacak acil tedbirlere yönelik öneriler ele alındı.

İlk öneri Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Makine Mühendisi Murat Kantemir’den geldi. Kantemir, Yangın Periyodik Kontrol Yönetmeliği oluşturulması gerektiğini belirterek “Yönetmelik kapsamında başvuruların, yetkilendirmelerin nasıl yapılacağı, idari tedbirlerin nasıl alınacağı belirlenecek.

Yetkilendirilen kuruluşların nasıl oluşturulacağı şekillendirilecek. Eğitim de yetkilendirilen üniversiteler, meslek odaları veya itfaiye birimleri tarafından verilebilecek” dedi. Ayrıca itfaiye raporlarının herkesin erişimine açık olması amacıyla bir yazılım geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kantemir “Yangın esnasında itfaiye bir binaya gittiği zaman bu binanın kaç katlı olduğunu, kaç metrekare olduğunu, buranın iş yeri mi konut mu olduğunu, bunları görerek, bilerek gidecek” bilgisini paylaştı.

Komisyonun acil alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıralandı:

■ İtfaiye grubunda görev alacak ekipler uzman kişilerden oluşturulmalı. Bunlar en az dört yıllık fakülte mezunu olmalı.

■ Denetim raporları halka açık olmalı.

■ Bağımsız bir bölümün denetimi bütün binanın güvenliğini kapsayacak şekilde düzenlenmeli. Çünkü bağımsız bir bölümde çıkan yangın tüm binadaki diğer bağımsız bölümlere de yansıyacağı için bir binanın bütünlüğü esas alınmalı.

■ Otomatik yangın sistemleri zorunlu hâle getirilmeli. Yangın algılama, havalandırma ve duman tahliye sistemleri senkronize çalışacak şekilde tasarlanmalı.

ENGELLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

■ Kaçış noktalarında engellilere yönelik yeni düzenlemeler yapılmalı.

■ Yangınla Mücadele Genel Müdürlüğü kurularak merkezî koordinasyon sağlanmalı.

■ Afet durumunda kullanılmak üzere araç, ekipman ve uzman personel havuzu mutlaka kurulmalı.

■ İnşaatlarda kullanılacak malzemeler mutlaka Türk Standartları Enstitüsü (TSE) damgalı olmalı.

■ Toplu yaşam alanlarında yapay zekâ destekli kameralarla duman ve alev hareketlerini anında tespit eden sistemler kurulmalı.

■ loT (nesnelerin interneti) tabanlı sensörlerle çevresel değişiklikleri, örneğin; duman, ısı, gaz algılayıp bilgiyi anlık olarak ilgili sistemlere ileterek erken uyarı ve müdahale sağlayan, elektrik panoları, mutfak ekipmanları gibi riskli noktalarda sıcaklık ve gaz kaçağı izleme sistemleri kurulmalı.

■ Lojistik havuz oluşturulmalı. Afet durumunda kullanılmak üzere araç, ekipman ve uzman personel havuzu mutlaka kurulmalı.

■ Yangınların genellikle elektrik sisteminden çıkması sebebiyle elektrik tesisatları mutlaka denetlenmeli.

İTFAİYE RAPORU İKİ YILDA BİR YENİLENMELİ

■ İtfaiye raporu gereken bütün yapıların mimari projeleri büyükşehirlerde Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlıklarına, illerde ise İtfaiye Müdürlüklerine mutlak suretle onaylatılmalı.

■ İşletme ruhsatlarını veren kurumlar ruhsat verdikleri işletmelerden iki yılda bir yangın yönetmeliğine uygun itfaiye raporunu yenilemesini talep etmeli.

■ İtfaiye raporunu yenilemeyen işletmelere ihtar verilmeli, belirlenen sürede raporu temin etmeyenlerin işletme ruhsatları kesin olarak iptal edilmeli.