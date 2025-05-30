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13 şüpheli için 1998'er yıl istendi! Kartalkaya'daki otel faciasında iddianame kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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13 şüpheli için 1998&#039;er yıl istendi! Kartalkaya&#039;daki otel faciasında iddianame kabul edildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998’er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame bugün kabul edildi.

13 şüpheli için 1998'er yıl istendi! Kartalkaya'daki otel faciasında iddianame kabul edildi - 1. Resim

81 CESET TORBASI KULLANILDI

 Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin detayları ise şöyleydi:

Faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edilmişti.

İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan 2 ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarılmıştı.

İddianamede, bazı cesetlerin DNA yöntemiyle kimliklendirilebildiği, olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin analiz edildiği bilgisine de yer verilmişti.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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