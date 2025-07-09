Grand Kartal Otel sahibinin kızından akılalmaz savunma: Ne kadar hissem olduğunu bile şimdi öğrendim

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında, otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı tutuklu sanık Elif Aras savunma yaptı. Aras, "Otel yönetiminde nihai kararları babam alır. Biz emir, talimat vermeyiz, işletmeyle ilgili işlere karışmayız. Bir imza yetkimiz, karar alma yetkimiz yok. Ne kadar hissem olduğunu bile şimdi öğrendim. İtfaiyenin yangınla ilgili tespit ettiği eksikliklerden haberim yok. Genelde otel işlerini eşim babama soruyor." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın üçüncü gündeki duruşmasında savunma yapan Aras, gece otelden şans eseri kurtulduğunu, fiziksel olarak yara almamasının yaralı olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. Aras, 7027 ve 7026 numaralı odalarda kaldığını belirterek, saat 03.30 sıralarında koridordan gelen seslere uyandığını, eşi şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ı ne olduğuna bakması için kapıya gönderdiğini kaydetti.

Eşinin yangın olduğunu söylemesi üzerine hızlıca odadan çıkıp aşağı indiklerini dile getiren Aras, "Hiç düşünmeden koridora çıktık. Eşim bu sırada 'Yangın var.' diye bağırıyordu. Hiç durmadık. Birkaç oda sonra dumanın içine girdik. Oradan sonra zaten sesimiz çıkmadı." diye konuştu. Aras, merdivenlere yöneldiklerini, camı kırıp gitmeyi düşünmediklerini anlatarak, "Dumanların içine dalarak hızlı şekilde aşağı indik. Kızımı çekerek götürdüm. 5. ve 6. katlarda zor nefes alıyorduk. Tek başına 8-9 yaşlarında erkek çocuğu gördüm. Onu kurtardık." ifadelerini kullandı.

"YANIMDA GÖRDÜĞÜM HERKESE 112'YE ARATTIRIYORDUM"

Otelden çıkmayı başardıklarında dışarıda çok fazla kişinin olduğunu aktaran Aras, şöyle devam etti:

"Sonra annemin ve kardeşimin de olduğu aklıma geldi. Annemin odasının olduğu tarafa gittim. Cam açıktı, onu gördüm. Çalışanlar uzun merdivenlerle 5. ve 6. kattaki misafirleri tahliye etmeye başladı. Bütün gece sahada oradaki insanlar ne yapabiliyorsa onları yaptık. Eşim gibi çatıya çıkıp camlardan giremedim. İnsanlara 'Atlamayın, sakin olun.' diye bağırıyordum. Sonra diğer otel de tahliye edilmiş ve Dorukkaya'ya geçmişler. Ben telefonumu odada unutmuştum. O yüzden yanımda gördüğüm herkese 112'ye arattırıyordum. Kardeşim zaten çıldırmış gibiydi. İtfaiye aracı geldikten sonra bizi oradan uzaklaştırdılar."

Aras, o geceyi yaşamayan kimsenin, yaşananları anlayamayacağını belirterek, "Sabah olmuştu artık. Kardeşimin eşi İstanbul'dan geldi. Çocukları, bizi alıp Gazelle Otel'e götürdü. Eşim o gün tutuklandı. Sonrasında İstanbul'a gittik. Orada çocuğumu psikolojik olarak toparlamaya çalışıyordum. O gün ben de dumana biraz daha fazla maruz kalsaydım bugün hayatta değildim." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR HİSSEM OLDUĞUNU BİLE ŞİMDİ ÖĞRENDİM"

Otelin, aile şirketi olduğunu aktaran Aras, "Otel yönetiminde nihai kararları babam alır. Biz emir, talimat vermeyiz, işletmeyle ilgili işlere karışmayız. Bir imza yetkimiz, karar alma yetkimiz yok. Ne kadar hissem olduğunu bile şimdi öğrendim." dedi.

"EKSİKLİKLERDEN HABERİM YOK"

Aras, otele sadece sömestr tatili ve onun dışında birkaç hafta sonu gelip gittiklerini söyleyerek, "İtfaiyenin yangınla ilgili tespit ettiği eksikliklerden haberim yok. Genelde otel işlerini eşim babama soruyor. Eşim satış, rezervasyon, fiyat gibi şeylerle ilgileniyor. Grand Kartal'ın müdürü Zeki Bey'dir. Eşimin konumu kağıt üstünde genel müdür. Kadir Özdemir muhasebe müdürü. Ahmet Demir, Gazelle Otel'in genel müdürüdür. Ahmet Demir'i Grand Kartal'da senede bir kere ya görürüm ya görmem. Aşçılardan sadece aşçı başı Reşat Bölük'ü tanıyorum." diye konuştu.

"ALARM SESİNİ HATIRLAMIYORUM"

Mahkeme başkanının sorusu üzerine yangın eğitimi verilip verilmediğini, tatbikat yapılıp yapılmadığını bilmediğini ileri süren Aras, "Yangın alarmı çaldı mı?" sorusuna, "Alarm sesini hatırlamıyorum." cevabını verdi. Aras, "Yangın esnasında yangın butonuna bastınız mı?" sorusu üzerine, "Ölümle daha önce burun buruna gelmemiş insanın bunu merak etmesi çok normal. Orada yangın butonu, görebileceğim bir yerde değildi. Dumanların arasına girdikten sonraki bir yerdeydi. Butonu görmedim bile." ifadelerini kullandı.

"50 BİN LİRA İLE 70 BİN LİRA ARASI AYLIK GELİRİM VAR"

Aylık kazancı ve ne kadar huzur hakkı aldığı sorulan Aras, "Huzur hakkının ne olduğunu bilmiyorum. 50 bin lira ile 70 bin lira arası aylık gelirim var. Ailem gönderir, annem ve babam." dedi.

"OTELİN GÜVENLİ OLDUĞUNU VARSAYIYORUM"

Aras, "Size otelin yangın konusunda güvenli olduğunu düşündüren nedir?" sorusunu, "Ben otelin güvenli olduğunu varsayıyorum, yıllardır oraya gittiğim için. Duman dedektörlerinin olduğunu biliyorum. Yangın dolaplarını, yangın merdivenlerini görüyorum. Eşimin yangın riski olan yerde göz göre göre ne beni ne de başkalarını barındıracağını düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

"Hiç suçlu olduğunuzu düşünüyor musunuz, vicdan azabı çekiyor musunuz? Kapıları çalmak, bağırmak aklınıza gelmedi mi?" sorusuna Aras, "Birçok yerde sistem hataları olduğunu görüyorum. Buna Türk adaleti karar verir. Dışarı çıkarken eşim bağırdı. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Keşke kapıların hepsini çalabilseydim." cevabını verdi.

Duruşma, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün savunmasıyla sürüyor.