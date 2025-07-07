Grand Kartal davasında ilk hesap günü! Otelin sahibi kazancını açıkladı, salon karıştı

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Oteli'nin sahibi Halit Ergül, ilk hesap gününde aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. İfadeleri mahkeme salonundaki ailelerin tepkisine yol açtı.

Bolu'da çıkan yangında 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Oteli'nin ilk duruşması bugün gerçekleşiyor. Geniş güvenlik önlemleri ile başlayan duruşmada otelin sahibi Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söylediğinde salon birbirine girdi.

Bu sözler, mağdur ailelerin büyük tepkisini çekti.

Öte yandan 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasında Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ise savunmasında "Herkes bilir ki, ben Grand Kartal'ın değil, Gazelle Otel'in satış ve misafir ilişkilerinden sorumlu müdürüyüm. Grand Kartal Otel'in yönetimiyle ilgili resmi sorumluluğum hukuken de bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

DURUŞMAYA DAMGA VURAN AN

Duruşmaya başlandığı esnada söz alan, yangında 3 çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise cübbesini çıkarıp konuştu.

"Rabbim bize sabır versin." diyen Gültekin, duruşmaya ilgi gösteren ve destek verenlere teşekkür etti.

Gültekin, "Bu davanın siyasallaşmasını istemiyorum. Suçun şahsiliğine inanıyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 8 canım, benimdi. İki aracı kurtarmak için onlarca insanın ölmesine nasıl razı oldunuz. 62 yaşındayım, kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Tek çabam davada sanıkların cezalandırılması olacak. İki elimiz yakanızdadır. Adaletin tecelli olacağına inancım tamdır. Gerçek dışı konuşacak ve sahte gözyaşı dökecek bu sanıkların sözlerini kaldıramayacağım. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra söz alan bazı müşteki avukatları, delillere erişimlerinin engellenmesiyle adil yargılama ortamının bozulduğunu savunarak, dosyaya giren ses, fotoğraf ve görüntüler ile belgelerin avukatlara verilmesini ve usul yönünden duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Duruşmaya, yaşanan elektriksel sıkıntı nedeniyle ara verildi. Duruşmanın saat 13.45'te yeniden başlaması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.