Kartalkaya'da 78 kişi ölmüştü! Grand Kartal katliamında ilk duruşma

Otel sahipleri ile yöneticiler ve Bolu Belediyesi yetkilileri dâhil 11 isim hakkında 78 defa “kasıtla öldürme ve yaralama” suçlarından 1.998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonu mahkeme salonuna çevrilirken, bin polis görev yapacak.

Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras ile yöneticiler ve Bolu Belediyesi yetkilileri dâhil toplam 11 isim hakkında 78 kez “olası kasıtla öldürme” ve “olası kasıtla yaralama” suçlarından 1.998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Otelin teknik personeli, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları, LPG bakım görevlileri ve Bolu İl Özel İdaresi’nde görevli yetkililerin de bulunduğu diğer 21 sanık hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün saat 09.00’da başlayacak. Adliyedeki duruşma salonlarının kapasitesi yetersiz kalacağı için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü.

İç ve dış cepheleri boyatılan salona güvenlik kameraları yerleştirildi. Son teknoloji ses sistemi oluşturulan salona UYAP bağlantısı için internet hattı çekildi. Sanık, müşteki sayısı ve taraf avukatlarının fazlalığı nedeniyle ilk duruşmanın bir hafta sürebileceği öğrenildi.