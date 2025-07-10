Nehir ve Doruk'un yangın faciasından önceki son görüntüleri yürek yaktı! "Ailemin yarısını katlettiler"

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, 4'üncü gününde devam ediyor. Faciada hayatını kaybeden 12 ve 15 yaşındaki Nehir ile Doruk Sarıtaş'ın, yangından günler önce kayak yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Halaları Çiğdem Sarıtaş, "Bütün yaşantımız yangının olduğu gün bitti çünkü ailemiz yarım kaldı" dedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet nöbeti de sürüyor. Yangında abisi Yılmaz Sarıtaş (51) ile yeğenleri Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş'ı (12) kaybeden Çiğdem Sarıtaş, duruşmaları yakından takip ediyor.

"KRONİK HASTA OLARAK HAYATTAYIZ"

Facianın ardından hayatlarının tamamen değiştiğini belirten Sarıtaş, "6 aydır sadece nefes alarak yaşıyoruz. Bütün yaşantımız yangının olduğu gün bitti çünkü ailemiz yarım kaldı. Çekirdek ailemin yarısını katlettiler. Kalan yarısı annem ve babam; onlar da ben de kronik hasta olarak yaşantımıza devam etmeye çalışıyoruz. Eğer buna hayat denirse" açıklamasını yaptı.

"BU BİR KATLİAM"

Yangın sırasında otel sahiplerinin bazı kişilere öncelik tanıdığını ileri süren Sarıtaş, şöyle konuştu:

"Ankara’dan geldik. Mücadelemiz boyunca akrabalarımız, arkadaşlarımız da bizim yanımızda oldular. Devam edeceğiz, takibe devam edeceğiz. Olası kasıtla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü bu bir katliam. Bu, deprem gibi, trafik kazası gibi anlık olup biten bir olay değil. Yangın uzmanlarının söylediği gibi 8 ila 10 dakika, ‘altın zaman’ denilen, insanların tahliyesinin kolaylıkla yapılabileceği bir zaman dilimi vardı ve bu zaman dilimini değerlendirmediler. Arabaları çektiler. Kendilerini, bilirkişi raporunda da söylendiği üzere, ayrıcalıklı misafirlerini kurtardılar. Bizim canlarımızı umursamadılar. Tahliye yapılabilecek bir şeyken onu bile yapmadılar. Zaten yangına dair hiçbir önlem almadılar. Almadıklarını bildikleri halde insanları da uyandırmadılar. Bu zaten olası kasta giriyor."

Çiğdem Sarıtaş

"PROSEDÜRE UYGUN TEÇHİZAT DÖŞENMEMİŞ"

Yangın faciasında başka sorumluların da olduğunu dile getiren Çiğdem Sarıtaş, "Bazı HTS kayıtları üzerinden soruşturma devam etmeli. Çünkü ilk aramalar, o HTS kayıtları, çalışanların birbirine haber vermesi, yönetim kurulunu araması, bunlar önemli. Bir de benim nezdimde, oradaki otoparktaki araçları kurtaranlar, onların da gelmesi lazım. Diğer LPG iç tesisatı yapan personelin de gelmesi gerekiyor. Çünkü prosedüre uygun teçhizat döşenmemiş. Bunların da eklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SAATLERCE ODADA MAHSUR KALDILAR"

Yangını ilk gören mutfak personeli 4 kişiye tepki gösreren Sarıtaş, "Olası kısıtla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü burada göz göre göre gelen bir ölüm var. Hiçbirimiz kabullenemiyoruz. Saatlerce odada mahsur kalıp, sonrasında çıkamadılar. O zaman dilimini kullanmadıkları için çok kızgınım. Şu an bunların hiçbiri yaşanmıyor olabilirdi. Yangını ilk gören 4 kişi mutfak personeli. Onlar yukarıdan aşağı bütün kapıları çalarak 'yangın var, dışarı çıkın' demiş olsalardı şu an bunları konuşuyor olmayacaktık" dedi.

"KENDİMİZİ ZOR ZAPT EDİYORUZ"

Duruşma salonunda davayı takip ederken sanıklarla yan yana durmanın çok zor olduğunu belirten Çiğdem Sarıtaş, "Aşırı stresliyiz bu konuda. Kendimizi zor zapt ediyoruz. Düşünsenize, 78 cana mal olmuş katiller yanı başımızda. Sessiz kalarak ve metanetimizi koruyarak durmak çok zor" ifadelerini kullandı.