Yangın faciası davasında 3'üncü gün! Otel müdürünün savunması tepki çekti: Yetkim yok

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin tutuklanan otel müdürü Zeki Yılmaz'ın ifadesi, duruşma salonunda gerginliğe neden oldu. "Her ne kadar bana müdürlük unvanı verseler de yaptığım iş resepsiyon görevi. Bordromda 'resepsiyonist görevlisi' yazıyor, otelde hiçbir şekilde yetkim yoktur" diyen sanık Yılmaz. yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden Avukat Yüksel Gültekin'in sorusuna cevap veremedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciaya ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, 3 gündür devam ediyor. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı davada müştekiler ve taraf avukatları çeşitli kontrol noktalarından geçirilerek spor salonundan çevrilen duruşma salonuna girdi.

"SGK GİRİŞİM GAZELLA OTEL"

İlk 2 günde 17 sanığın dinlendiği davanın 3'üncü günü, otelin muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun'un savunmasıyla başladı.

Sanık Salun, "SGK girişim Gazelle Otel'dir, benim gibi çalışan elemanlar vardır. Grand Kartal Otel'de hiçbir şekilde karar alma, işe alma, işten çıkartma gibi yetkim yoktur. Muhasebe ve depo kısmıyla uğraşırız. Resmi olarak hiçbir yerde oteli temsil etme gibi bir durumum yoktur. Otele geldiklerinde yönetici olmadıklarında ve biz de ofislerde olduğumuz için doğal olarak 'Hoş geldiniz' diyoruz. Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatı, yangın müdahale ekibinin kurulduğunu bilmiyorum. İş güvenliği ve sağlığı uzmanının olmadığını biliyorum. Elektrik tesisatı hakkında konuyla bir alakam yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları reddediyorum" dedi.

EK SAVUNMA HAKKI

Mahkeme, "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık Salun'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ek savunma hakkı verdi.

"BORDROMDA 'RESEPSİYON GÖREVLİSİ' YAZIYOR"

Savunma hakkı verilen otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediği esnada müştekilerin tepki göstermesiyle duruşma salonunda tartışma çıktı.

Mahkeme başkanının müdahalesiyle devam eden duruşmada, savunmasını sürdüren Yılmaz, "Yaklaşık 36 yıl boyunca resepsiyon görevlisi olarak çalıştım. Her ne kadar bana müdürlük unvanı verseler de benim yaptığım iş resepsiyon görevi oldu. Bordrosunda resepsiyonist görevlisi yazan bir çalışanım, otelde hiçbir şekilde yetkim yoktur. Otel aile otelidir, kararları kendileri alır ve kendileri kontrol eder. Otelle alakalı ne gerekiyorsa kendileri belirler. Kendisine koltuk bile aldıramayan müdür mü olur? Bakanlık denetime geldi. Odaların kartını alarak denetçilere eşlik ettim, benim denetimde bulunmam bundan ibarettir. Yaklaşık 6 aydır cezaevindeyim. Benim otel müdürlüğüm sadece bir sıfattan ibaretti. Yangın esnasında alarm sesi duymadım, yangın tatbikatı kısa zamanda yapılmadı, denetim işlerinde benim sorumluluğum yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"YANGIN ALARMINA BASTIM, ÇALIŞMADI"

Savunmasının ardından çapraz sorgu yapılan otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, "Yürüyerek 9'uncu kattan 4'üncü kata indim. Elektrik o anda kesilmedi, ne zaman kesildiğini bilmiyorum. 4'üncü katta duman vardı, tekrar 5'inci kata çıkmak istedim ama dumandan çıkamadım. 3'üncü kata indim, burada 'Yangın var' diye bağırdım, yangın alarmına bastım ama alarm çalışmadı. Yangının boyutunu bilemediğim için resepsiyon görevlisine müşterileri uyandırın demedim" şeklinde konuştu.

CEVAPSIZ KALAN SORU!

Faciada ailesinden 8 kişiyi kaybeden Avukat Yüksel Gültekin'in, tutuklu sanığın savunmasına istinaden yönelttiği "9'uncu kattan inip resepsiyon görevlisine ‘Yangın var, müşterilere söyle, oteli boşaltsınlar' deseydin, bu kadar can kaybı olur muydu?" sorusu üzerine sanık Zeki Yılmaz sessiz kaldı.