Amasya'da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2025 17:45 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 17:49 - Güncelleme:

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu. 3 saatte kontrol altına alınan yangında ayrıca bir ahır ile bir traktör de yandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çavunudur köyünde arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlgili Haber Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesi havadan da görüntülendi. "500 DÖNÜM ARAZİ YANDI" Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin zaman kaybetmeden yangına müdahale ettiğini dile getirerek, "Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 5 arazözümüz, yaklaşık 15 personelimiz, iş makinemizle olay yerine intikal ettik. Yaklaşık 500 dönüm geniş bir arazinin yandığı görüldü. Bir ahır, bir traktörün yanmış olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir