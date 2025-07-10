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Amasya'da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Amasya&#039;da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu!
Amasya, Merzifon, Yangın, Tarım Arazisi, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu. 3 saatte kontrol altına alınan yangında ayrıca bir ahır ile bir traktör de yandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çavunudur köyünde arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Amasya'da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu! - 1. Resim

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesi havadan da görüntülendi.

Amasya'da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu! - 2. Resim

"500 DÖNÜM ARAZİ YANDI"

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin zaman kaybetmeden yangına müdahale ettiğini dile getirerek, "Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 5 arazözümüz, yaklaşık 15 personelimiz, iş makinemizle olay yerine intikal ettik. Yaklaşık 500 dönüm geniş bir arazinin yandığı görüldü. Bir ahır, bir traktörün yanmış olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Amasya'da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu! - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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