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Silivri'de otluk alanda yangın! Bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Silivri'de otluk alanda alevler yükseldi. Yangında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Alevler bir kez daha İstanbul'dan yükseldi. Silivri’de göletin yanındaki bir konteynerde çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Yangın nedeniyle yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

KONTEYNERDEKİ YANGIN TARLAYA SIÇRADI

Silivri Çanta Mahallesi’nde bulunan göletin yanında bulunana konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlasına sıçradı.

Silivri'de otluk alanda yangın! Bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de otluk alanda yangın! Bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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