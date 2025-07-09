Fransa’da yangın kontrolden çıktı! Havalimanı kapatıldı, evler boşaltıldı

Fransa’nın güneyindeki Marsilya’yı tehdit eden devasa orman yangını yüzlerce hektarı kül etti. Şiddetli rüzgarların körüklediği alevler kentin eteklerine kadar ulaştı, yüzlerce itfaiyeciyle mücadele sürerken havalimanı ticari uçuşlara kapatıldı.

Fransa'nın Marsilya kentinin kuzeybatı eteklerine ulaşan orman yangını kısmen kontrol altına alınsa da itfaiyeciler alevlerle mücadeleyi sürdürüyor. Havalimanı ticari uçuşlara kapatıldı.

YANGIN GECE BOYUNCA ŞİDDETİNİ KAYBETTİ

Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da çıkan orman yangını, kentin kuzeybatı eteklerine kadar ulaştı. Yangın 9 Temmuz Çarşamba gecesi boyunca etkisini azalttı ancak ekiplerin müdahalesi sürüyor. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte 16. bölgedeki tecrit kararının kaldırıldığını duyurdu.

HAVALİMANI TİCARİ UÇUŞLARA KAPATILDI

Yerel yetkililer, hava kaynaklarına öncelik vermek için Marsilya Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Bazı yolların ise acil servislerin geçişi için yeniden açılabileceği belirtildi. Yetkililer, yangından kaçan yüzlerce sakinin evlerine dönmesi için henüz erken olduğunu vurguladı.

Helikopter ve uçakların da destek verdiği yüzlerce itfaiyeci, saatte 70 kilometreye varan rüzgarların körüklediği alevlerle mücadele ediyor. Bölge Valisi Georges-Francois Leclerc, yangının 700 hektarlık alanı kül ettiğini ancak can kaybı yaşanmadığını ve yüzlerce evin kurtarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yangının hızla ilerlediğini belirtti. Akdeniz ülkelerinde iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının daha yıkıcı hale geldiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta İspanya'nın kuzeydoğusunda, Yunanistan'ın Girit adasında ve Atina'da da benzer yangınlar meydana geldi.