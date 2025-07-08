Türkiye yarın kavrulacak! Bakan Yumaklı'dan tüm ülkeye acil çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıkların beklendiğini belirterek, artan orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Yangınlara karşı tüm ekipman ve personelle hazır olduklarını vurgulayan Yumaklı, önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti. Yumaklı, vatandaşlara anız yakmama, ormanlık alanlarda ateş yakmama ve en küçük dumanı 112’ye bildirme çağrısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini, bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirterek, orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

"YARIN ÜLKE GENELİNDE ÇOK YÜKSEK SICAKLIKLAR GÖZLEMLENECEK"

"Yeşil Vatan'ın" korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım."

"YANGINLARA MÜDAHALE GÜCÜMÜZLE DEĞİL, HİÇ YANGIN ÇIKMAMASIYLA GURURLANALIM"

Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım." ifadesini kullandı.

"EN KÜÇÜK BİR DUMAN GÖRDÜĞÜMÜZDE 112'Yİ HEMEN ARAYALIM"

Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere değinen Yumaklı, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çekti. Atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini de belirten Yumaklı, şunları kaydetti: