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Fransa'da yangın alarmı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa&#039;da yangın alarmı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Fransa, Yangın, Orman Yangını, Marsilya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'nın Marsilya şehri yakınlarındaki Pennes-Mirabeau komününde yanan bir araçtan yayılan alevlerle başlayan orman yangını nedeniyle 700 hektarlık alan küle döndü. Yangın nedeniyle Marsilya-Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Fransa'da, Marsilya’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Pennes-Mirabeau kentinde öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fransız basınına göre, yangına müdahale için bölgeye 720 itfaiyeci ve 230 itfaiye aracı sevk edildi.

HAVALİMANI KAPATILDI

Yangın nedeniyle şu ana kadar 700 hektarlık yeşil alan küle dönerken, Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Valilik, bölge halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Pennes-Mirabeau ile Marsilya arasındaki A55 otoyolu da kısmen trafiğe kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın Marsilya'nın kuzeyine ulaştı. Marsilya'ya gelen ve giden tren seferleri durdurulurken, kentin 16. bölgesinde ikamet eden vatandaşların da evde kalmaları istendi. Yangın nedeniyle 4 vatandaş hastaneye kaldırılırken, 9 itfaiyeci dumandan etkilendi ve 1 itfaiyeci ise omuzundan yaralandı.

TAHLİYELER VAR

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, yangın nedeniyle 400 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'ya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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