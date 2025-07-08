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Ülkede 'kriz durumu' ilan edildi! Karara uymayanlara 2000 avro ceza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ülkede &#039;kriz durumu&#039; ilan edildi! Karara uymayanlara 2000 avro ceza
Orman Yangını, Kuzey Makedonya, Ceza, Güvenlik, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Makedonya hükümeti, artan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde 30 gün süreyle “kriz durumu” ilan etti. Bütün kaynaklar yangınla mücadele için seferber edilirken, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı. Karara uymayanlara 1500 ila 2000 avro para cezası uygulanacak.

Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınlarının artması nedeniyle ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan etti.

Hükümet Sözcüsü Marija Miteva, başkent Üsküp'teki Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin bugünkü oturumunda, orman yangınları nedeniyle ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan edilmesi kararı alındığını belirtti.

Alınan kararla tüm ilgili kurumların entegre bir yaklaşım ve koordineli bir eylem gerçekleştirmesinin mümkün kılındığını ifade eden Miteva, "Yangınla mücadele ve halkın korunması için insan, teknik ve lojistik olmak üzere tüm kaynaklar seferber edilecek" dedi.

1500-2000 AVRO CEZASI VAR

Miteva, hükümetin yangınlardan etkilenen tüm bölgelere acil ve zamanında yardım sağlayacağını dile getirerek, vatandaşlara azami derecede dikkatli olmaları ve tüm tavsiye ve yasaklara uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Kuzey Makedonya hükümeti, 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihlerinde ormanlara girişin yasaklandığını ve karara uymayanlara 1500 ila 2000 avro para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, dün, sınırın Kuzey Makedonya tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak kapatılmış, tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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