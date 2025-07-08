Rusya'da kabine değişimi! Putin'in yeni Ulaştırma Bakanı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 19:41 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 20:19 - Güncelleme:

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Roman Starovoyt’un yerine Andrey Nikitin’i yeni Ulaştırma Bakanı olarak atadı. Nikitin, daha önce Novgorod Valiliği ve Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Starovoyt’un ölüm haberi sonrası gerçekleşen atama Kremlin'de resmiyet kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Andrey Nikitin'in Ulaştırma Bakanı olarak atanmasına dair kararnameyi imzaladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in imzasını taşıyan kararnameyle Nikitin'in resmen Rusya Ulaştırma Bakanı görevine getirildiği bildirildi. Rusya'da dün görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un aracında ölü bulunduğu bildirilmiş ve intihar ettiği öne sürülmüştü. YENİ ULAŞTIRMA BAKANI ANDREY NİKİTİN KİMDİR? Starovoyt'un yerine atanan Nikitin, bir dönem Rusya Stratejik Girişimler Ajansına başkanlık yaptı. Ekim 2017 ile Şubat 2024 tarihlerinde Novgorod Bölgesi Valiliği yapan Nikitin, şubattan bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev üstleniyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Kremlin Sarayı'nda Nikitin'i kabul etmişti. İlgili Haber Lüks araç, daire, para transferi... Karalar ve Kayhan’a yönelik suçlamalar ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe