Krizin ortasında sürpriz ziyaret! Putin’den Bakü’ye özel mesaj

Rus basınında yer alan haberlere göre, Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov’un da içinde bulunduğu bir hükümet uçağı Moskova’dan Bakü’ye gitti. Ziyaretin gayri resmî bir formatta gerçekleştiği ve Kurenkov’un Azerbaycanlı yetkililerle kapalı görüşmeler yapacağı bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov’un da bulunduğu bir hükümet uçağı Moskova’dan Bakü’ye gitti.

Ziyaretin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel mesajını Azerbaycanlı yetkililere iletmek amacı taşıdığı belirtildi.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ Mİ?

Ziyaretin gayri resmî formatta gerçekleştiği bildirildi. Kurenkov ve beraberindeki heyetin Azerbaycan tarafıyla kapalı kapılar ardında görüşmeler yapacağı aktarıldı. İki ülke arasındaki gerginliği azaltmaya yönelik muhtemel adımların ve tutukluların değişimi ihtimalinin masada olduğu ifade edildi.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Haberde, Kurenkov’un Başkan Putin’in eski kişisel yardımcısı olduğu ve Bakü’de kişisel bağlantılara sahip olduğu vurgulandı. Bu özellikleriyle Kremlin tarafından bu tür kritik görevler için güvenilir bir müzakereci olarak görüldüğü kaydedildi.

"YUMUŞAMA İÇİN İLK ADIM OLABİLİR"

Rus kaynakları, ziyaretin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacak bir yumuşamanın ilk adımı olabileceğine işaret etti. Görüşmelerde somut bir çözüm yolu aranacağı ve ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği iletildi.

NELER OLMUŞTU?

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde FSB, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Soruşturma Komitesi Azerbaycan kökenli kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Bu baskınlarda haksız fiziksel güç kullanıldığı ve iki etnik Azerbaycanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay Azerbaycan’da büyük öfkeye yol açtı. Azerbaycan Ulusal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı güçler, ülkede bulunan bazı Rus vatandaşlarına yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda Rus haber ajansı RT'nin iki çalışanı da gözaltına alındı ve Azerbaycanlı yetkililer bu kişilerin "gazeteci kisvesi" altında farklı faaliyetlerde bulunduklarını öne sürdü.

SPUTNİK OFİSİNE OPERASYON

Azerbaycan kolluk kuvvetleri 30 Haziran'da Rusya’ya ait Sputnik ajansının Bakü ofisine operasyon düzenledi. İki kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı oldukları açıklandı.

YENİ GÖZALTILAR

1 Temmuz’da Azerbaycan güvenlik güçleri 8 Rus vatandaşını İran’dan uyuşturucu kaçakçılığı ve siber dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldı ve mahkemeye çıkardı. Bu gelişmeler iki ülke ilişkilerini daha da gerdi.

Rus tarafı, Azerbaycan’ın taleplerini karşılamak yerine Rusya'daki Azerbaycanlıların sınır dışı edilmesi ve Azerbaycan’a karşı sert önlemler alınması yönünde açıklamalar yaptı. Azerbaycan’da planlanan Rus kültürel etkinlikler ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk’un ziyareti de iptal edildi.

Azerbaycan tarafı, Yekaterinburg’daki operasyonla ilgili sorumluların cezalandırılmasını ve olayın etnik temelde tanımlanmamasını talep etti. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi ise operasyonu “etnik bir suç örgütüne karşı” yapıldığını savunarak gerginliği artırdı.