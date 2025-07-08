Lüks araç, daire, para transferi... Karalar ve Kayhan’a yönelik suçlamalar ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın, yüklenici firmalara baskı yaparak para aldığı, elden ödemeler ve banka transferleriyle menfaat sağladığı, lüks araçlar ile dairelerin ise mal varlığı aklama şüphesiyle incelendiği savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin yönlendirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan için istenen tutuklama talebinin ayrıntıları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, çıkar amaçlı suç örgütünün belediye ihalelerini rüşvetle organize ettiği iddia ediliyor. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da yer aldığı çok sayıda belediye yöneticisi ve şirket yetkilisi hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar yer aldı.

PARALARIN ELDEN TESLİM EDİLDİĞİ İDDİASI

Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısına göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan hak ediş ödemeleri karşılığında haksız para talep ettiği öne sürüldü. Yazıda, Karalar’ın firma temsilcilerini belediye çalışanı Özcan Z.'ye yönlendirdiği, İstanbul ve Adana’da gerçekleştirilen buluşmalarda firma yetkililerinden alınan paraların elden teslim edildiği iddia edildi.

Sevk yazısında, firma yetkilileri ve tanıkların, verdikleri paraya dair kayıt tuttukları, bu nedenle ödeme tarihlerini ve miktarları somut olarak hatırlayabildikleri ifade edildi. Karalar ve Özcan Z.’nin bu yöntemle yüklenici firmaya baskı yaparak maddi menfaat sağladıkları ve bu şekilde “icbar suretiyle irtikap” suçunu işledikleri belirtildi.

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"İRTİKAP" SUÇUNDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın da belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan hem şahsi hesabına para alarak hem de elden ödeme alarak menfaat sağladığı savcılık yazısında yer aldı. Kayhan’ın İzmir’de elden para teslim aldığı, şahsi hesabına para transfer ettirdiği ve Adıyaman’daki bir firmaya ödeme yaptırdığı iddia edildi. Ayrıca, firma yetkilisine yapılan ödemeyi organize ettiği ve tanığı savcılık ifadesi sırasında ısrarla aradığı belirtilerek, Kayhan hakkında da “irtikap” suçundan tutuklama talep edildi.

Sevk yazısında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’la ilgili iddialar da yer aldı. Akpolat’ın, suçtan elde edilen gelirle lüks taşınmazlar ve araçlar aldığı, bunları kayınbiraderi ve bacanağı üzerine geçirerek aklamaya çalıştığı ileri sürüldü. Akpolat’ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Y. üzerine İstanbul’da rezidans dairesi, bacanağı Burak K. üzerine Acarkent’te villa satın alındığı ve bu villanın boş tutulduğu ifade edildi. Ayrıca, Akpolat’ın kullandığı Audi S8 marka aracın da arkadaşı Rabil A. üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

Savcılık, Karalar, Kayhan ve Özcan Z. hakkında “icbar suretiyle irtikap”, Burak K., Kazım Gökhan Y. ve Rabil A. hakkında ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklama talebinde bulundu.