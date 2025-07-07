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Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündemde
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. Peki, Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme damga vurdu - 1. Resim

Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından evi başta olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ekipler arama yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Zeydan Karalar'ın neden gözaltına alındığı ve tutuklanıp tutuklanmayacağı merak edilmeye başlandı.

Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme damga vurdu - 2. Resim

ZEYDAN KARALAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI? 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında kapsamında 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek', 'rüşvet vermek' suçlarından tutukluydu.  Ancak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin beyanlarıyla beraber Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme damga vurdu - 3. Resim

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı süreçte, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği tespit edildiği için gözaltına alındığı öğrenildi. 

Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme damga vurdu - 4. Resim

Zeydan Karalar’ın İstanbul'a götürüldüğü ve ifade işlemleri devam edildiği bilgisi paylaşıldı. Şu an için Zeydan Karalar tutuklanmamıştır, gözaltındadır.

Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme damga vurdu - 5. Resim

ZEYDAN KARALAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün Gebze'de ablamın yanındayım. İstanbul'daki bir soruşturma nedeniyle beni almaya geldiler. Tüm dünya bilir ki, benim parayla, pulla, rüşvet ile işim yok. ama bu bir süreç, bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun, Allah büyüktür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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