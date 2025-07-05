Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2025 10:28 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 10:28 - Güncelleme:

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gözaltına alınması üzerine gündeme damga vurdu. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili de olduğu bilinen Karalar'ın evi başta olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ekipler tarafındana arama yapıldı. Birçok kişi Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında ve neden gözaltına alındığını araştırmaya başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaKaralar'ın gözaltına alınmasıyla ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi ile evinde arama yapmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Zeydan Karalar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Zeydan Karalar kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı? ZEYDAN KARALAR KİMDİR? Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 67 yaşında olan Karalar, evli ve 3 çocuk babasıdır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. ZEYDAN KARALAR'IN SİYASİ KARİYERİ Zeydan Karalar 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneği'ni kurdu ve derneğin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yıllarında ise CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından 7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlığına atandı. 23 Ocak 2011’de ise yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde başkanlığa seçildi. Karaşar 2014 yılında Seyhan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2022 yılında Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı seçildi. 2024'te Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili oldu. 23 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak atandı 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Şu anda Karalar, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesidir. ZEYDAN KARALAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin verilmesi üzerine genişletilmesi üzerine Karalar'ın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi. Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. Karalar'ın İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. İlgili Haber Niyazi Nefi Kara kimdir, neden gözaltına alındı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin