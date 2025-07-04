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Niyazi Nefi Kara kimdir, neden gözaltına alındı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Niyazi Nefi Kara kimdir, neden gözaltına alındı?
Niyazi Nefi Kara, Antalya, Manavgat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için gözaltı kararı verildi. Peki, Niyazi Nefi Kara kimdir? Niyazi Nefi Kara neden gözaltına alındı?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye 'yolsuzluk' soruşturması yapıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. İşte, Niyazi Nefi Kara hakkında bilgiler...

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Manavgat'ta dünyaya geldi. 

 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kara, 1993 yılında Adana’da pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1994-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimi gördü.

2011-2012 ve 2014-2015 yıllarında Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu üyeliği yaptı. 

2015 Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra milletvekili adayı oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği görevi yaptı.

31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Manavgat Belediye Başkanı seçilmiştir.

Hacer Ceyhan Kara ile evli olan Niyazi Nefi Kara iki çocuk babasıdır. 

NİYAZİ NEFİ KARA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında operasyonun detaylarına dair açıklama yaptı. 

Eski CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, "CHP'li Manavgat Belediye Başkanı öğlen saatlerine doğru gözaltına alındı, 4 çalışma arkadaşıyla birlikte. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi var. Belediyenin etrafını sarmış vaziyetteler. İçeride organize ve mali şube ekipleri incelemeler yapılıyor. Bazı bilgisayar ve evraklar inceleniyor. Muhtemelen bazı dijital belgeler alınacak. CHP il yöneticileri ve bölgedeki bazı milletvekilleri yola çıktı. Suçlamaya dair bilgi gelmemiş, elde henüz veri yok. Antalya'da bazı başka belediyelerin de soruşturmaya uğradığı bazı siyasetçiler tarafından dile getiriliyor. Antalya'daki siyasi dostlar bu sürecin kulaklarına geldiğini ifade etmişlerdi" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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