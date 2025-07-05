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Aziz İhsan Aktaş kimdir, nereli, suçu? Hakkında detaylar merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aziz İhsan Aktaş kimdir, nereli, suçu? Hakkında detaylar merak ediliyor
Suç Örgütü, Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Diyarbakır, İhale, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia üzerine Aziz İhsan Aktaş yeniden gündeme geldi. Aziz İhsan Aktaş kimdir, nereli, suçu? İşte tüm ayrıntılar...

Hakkında çıkan iddialar üzerine etkin pişmanlık ifadesi veren Aziz İhsan Aktaş tahliye oldu. Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar tek tek incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Bunun üzerine  Aziz İhsan Aktaş yeniden gündeme geldi. 

Aziz İhsan Aktaş kimdir, nereli, suçu? Hakkında detaylar merak ediliyor - 1. Resim

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR, NERELİ?

Aziz İhsan Aktaş Diyarbakırlı bir iş insanı olduğu bilgisi verildi. Türkiye'nin genelinde birçok şirkette yöneticilik yapmıştır. 

Akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi alanlarda uzman olan isim özellikle Bilginay ve İçkale adlı şirketleriyle biliniyor Bilginay, 2007 yılında Antalya'da kurulduğu ve 2015 yılında merkezinin Ankara'ya taşındığı biliniyor.

Şirket, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyetleri vardır. İçkale ise 2015 yılında Bilginay'ın ortaklığıyla Diyarbakır'da kurulduğu belirtildi. Ardından Ankara ve İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini arttırmıştır.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, nereli, suçu? Hakkında detaylar merak ediliyor - 2. Resim

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN SUÇU NE?

Ocak 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Aziz İhsan Aktaş, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" gib suçlamalarla gözaltına alınmıştır.

Soruşturmanın merkezinde Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik iddialar vardır. İş insanı olduğu bilinen Aktaş hakkında hakkında suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme gibi suçlamalar vardır.

Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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