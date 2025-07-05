Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları hakkında gözaltı kararı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. Dakikalar sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararlarının gerekçesini açıkladı.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara yenileri eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tutdere, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum" dedi.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTINDA

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de gözaltına alındığı öğrenilirken, Böcek'in oğlu hakkında da gözaltı kararı olduğu ancak yurt dışında olduğu öğrenildi.

"OPERASYONLAR SÜREBİLİR"

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan TGRT Haber yorumcusu Barış Yarkadaş, tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin'in d gözaltına alındığını belirtti. Öte yandan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Yarkadaş, soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade etti ve operasyonların devam etme ihtimali olduğunu ifade etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmalara ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş'in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddiaları hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına,

2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında; suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirmesi üzerine Özcan Zenger'e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger'in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçundan gözaltına alınmalarına,

2025/76021 soruşturma sayılı dosyada Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmıile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 (dört) villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı tespit edilen, toplamda 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına, rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."