"Rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Muhittin Böcek, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP'li belediyelere operasyon dalgası sürüyor. Dün Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonun ardından bugün Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları hakkında gözaltı kararı verildi. 3'ü belediye başkanı 13 şüphelinin arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini de yer aldı.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Muhittin Böcek'in tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği öğrenildi.

CHP'LİLER ADLİYE ÖNÜNDE

CHP'liler Antalya Adliyesi'nin önünde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (ortada) ile Antalya Milletvekilleri adliyeye gelerek bilgi aldı.

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