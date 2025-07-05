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Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde
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Son dakika yaşanan gelişmeyle beraber Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gözaltına altına alındı. Konuya ilişkin detaylar merak edilirken, Başsavcılıktan Böcek'in gözaltı kararıyla ilgili açıklama geldi. Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? İşte tüm ayrıntılar...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasıyla birlikte hangi partiden olduğu merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? İşte Muhittin Böcek hakkında ayrıntılar...

Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde - 1. Resim

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Muhittin Böcek’in rüşvet suçu kapsamında gözaltına alındığı bilgisi verildi. Soruşturmaya ilişkin gelişmeler detaylara kısa süre içinde yer verilecek.

Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde - 2. Resim

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da aldı. 2025 yılı itibarıyla 63 yaşında olan Böcek, Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı.

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.Uzun süredir aktif siyasetin içinde yer alan Böcek, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı olarak yüzde 27’lik oy oranı ile seçildi.

Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde - 3. Resim

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu. Yüzde 50’nin üzerinde oy oranıyla yeniden seçilmiştir. Mart 2009 yerel seçimini bir kez kez daha kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde ise yüzde 60’lık oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçildi.

Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, yüzde 50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek, gündeme damga vurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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