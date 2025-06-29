Adıyaman'da yangın paniği! İnsanlar apartmanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Adıyaman’da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Besni ilçesinin Hasan Tütün Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Selma K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da dumanların sardığı apartmandaki daire sakinlerini de tek tek tahliye etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında yangın söndürüldü.

Olayda evde büyük çapta hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.