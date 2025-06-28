Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi

Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi
Yangın, Helikopter, Orman Yangını, Uçak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yaz aylarına girilmesiyle artan orman yangınları, yangın söndürme helikopteri ve uçaklarının su taşıma kapasitelerini gündeme getirdi. Vatandaşlar, bu araçların teknik özelliklerini ve yangın helikopteri kovası kaç ton su alır araştırıyor.

Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe çıkan orman yangınları, hem doğayı hem yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangın çıkan bölgelerde yoğun bir şekilde çalışan yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarının su taşıma kapasiteleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 

YANGIN HELİKOPTERİ KOVASI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi, kullanılan helikopterin modeline ve donanım özelliklerine göre değişiklik göstermekte.

Orman Genel Müdürlüğü’nün envanterinde bulunan Mi-8 helikopterleri, genellikle 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahipken Kamov Ka-32 modeli 3,5 ton su atabiliyor. CH-47 Chinook 7,5 ila 10 ton su taşıyabiliyor. 

Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi - 1. Resim

Jandarma Havacılık Komutanlığı’nın son dönemde kullandığı T-70 helikopterleri ise HELITAK adı verilen 4,5 ton kapasiteli su tankları bulunuyor. Bu helikopterler, yangın bölgelerine hızlı müdahale için tasarlandı. Su kovaları (Bambi Bucket) veya gövde altı tanklar kullanarak bir saatte ortalama 8 kez su ikmali yaparak toplamda 20 ton su taşıyabiliyor.

Helikopterlerin su kovaları özellikle dar ve engebeli arazilerde çıkan yangınlarda daha etkili oluyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına hassas bölgelerde oluşturduğu 400 ila 1200 ton kapasiteli havuz ve göletlerden su ikmali yapan helikopterler, yangın uçaklarına kıyasla daha sık su alabiliyor. 

Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi - 2. Resim

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ KAÇ TON SU ALIYOR?

Türkiye’nin envanterinde yer alan ve TUSAŞ tarafından üretilen Sikorsky T-70 helikopteri, 4,5 ton kapasiteli HELITAK sistemiyle dikkat çekiyor.

Bir saatte 8 kez su ikmali yapan helikopterler toplamda 20 ton suyu yangın bölgesine ulaştırıyor. Uçaklara göre daha fazla su kullanıyorlar. 

Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi - 3. Resim

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme uçaklarının su kapasiteleri, uçağın tipine ve tasarımına göre farklılık göstermekte. Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 amfibik uçaklar, 4,5 ton su taşıma kapasitesine sahip. 

Uçakların en büyük avantajı, tek seferde geniş alanlara yüksek miktarda su bırakabilmesi. Ancak su ikmali için genellikle daha büyük su kaynaklarına ihtiyaç duymaları, dolum sürelerini uzatabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alevler söndürüldü mü? DMM, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptıBombalar, kurşunlar değil, "açlık silahı" hayattan koparttı! 66 çocuk can verdi, tüm dünya harekete geçmeli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri hava durumu nasıl? MGM 5 günlük hava durumu tahmini paylaştı - HaberlerKayseri hava durumu nasıl? MGM 5 günlük hava durumu tahmini paylaştıÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldi - HaberlerÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav A ve B kitapçığı gündeme geldiSquid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildi - HaberlerSquid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildi29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler29 Haziran 2025 İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Güngören, Fatih’te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - HaberlerADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!Sevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi! - HaberlerSevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...