Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su taşıma kapasitesi

Türkiye'de yaz aylarına girilmesiyle artan orman yangınları, yangın söndürme helikopteri ve uçaklarının su taşıma kapasitelerini gündeme getirdi. Vatandaşlar, bu araçların teknik özelliklerini ve yangın helikopteri kovası kaç ton su alır araştırıyor.

Yangın helikopteri kovası kaç ton su alır gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe çıkan orman yangınları, hem doğayı hem yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangın çıkan bölgelerde yoğun bir şekilde çalışan yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarının su taşıma kapasiteleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YANGIN HELİKOPTERİ KOVASI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi, kullanılan helikopterin modeline ve donanım özelliklerine göre değişiklik göstermekte.

Orman Genel Müdürlüğü’nün envanterinde bulunan Mi-8 helikopterleri, genellikle 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahipken Kamov Ka-32 modeli 3,5 ton su atabiliyor. CH-47 Chinook 7,5 ila 10 ton su taşıyabiliyor.

Jandarma Havacılık Komutanlığı’nın son dönemde kullandığı T-70 helikopterleri ise HELITAK adı verilen 4,5 ton kapasiteli su tankları bulunuyor. Bu helikopterler, yangın bölgelerine hızlı müdahale için tasarlandı. Su kovaları (Bambi Bucket) veya gövde altı tanklar kullanarak bir saatte ortalama 8 kez su ikmali yaparak toplamda 20 ton su taşıyabiliyor.

Helikopterlerin su kovaları özellikle dar ve engebeli arazilerde çıkan yangınlarda daha etkili oluyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına hassas bölgelerde oluşturduğu 400 ila 1200 ton kapasiteli havuz ve göletlerden su ikmali yapan helikopterler, yangın uçaklarına kıyasla daha sık su alabiliyor.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ KAÇ TON SU ALIYOR?

Türkiye’nin envanterinde yer alan ve TUSAŞ tarafından üretilen Sikorsky T-70 helikopteri, 4,5 ton kapasiteli HELITAK sistemiyle dikkat çekiyor.

Bir saatte 8 kez su ikmali yapan helikopterler toplamda 20 ton suyu yangın bölgesine ulaştırıyor. Uçaklara göre daha fazla su kullanıyorlar.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme uçaklarının su kapasiteleri, uçağın tipine ve tasarımına göre farklılık göstermekte. Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 amfibik uçaklar, 4,5 ton su taşıma kapasitesine sahip.

Uçakların en büyük avantajı, tek seferde geniş alanlara yüksek miktarda su bırakabilmesi. Ancak su ikmali için genellikle daha büyük su kaynaklarına ihtiyaç duymaları, dolum sürelerini uzatabiliyor.