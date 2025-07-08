Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'li belediye başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi'nde sıcak saatler

CHP'li belediye başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi'nde sıcak saatler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;li belediye başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi&#039;nde sıcak saatler
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğinde sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP'li başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi'nde sıcak saatler - 1. Resim

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen 3 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'i, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından, şoförü Sonkan Turan'ı ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise savcılık, adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Girdiği havuzdan cansız bedeni çıktı! Yaptığı hareket sonu olduÇarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şehit annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe mesaj - GündemŞehit annesinden Erdoğan'a Kürtçe mesajBaklava kutusunda 110 bin euro rüşvet! CHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı  - GündemCHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı Motosiklet gezintisi ölümle son buldu! 19 yaşındaki Yiğit Gencer’den acı haber - GündemMotosiklet gezintisi ölümle son buldu! 19 yaşındaki Yiğit Gencer’den acı haberBelediye başkan adayı olmuştu! Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - GündemZehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama mı yapıldı? DMM'den açıklama geldi - GündemO mağarada tuzaklama mı yapıldı?Antalya'yı birbirine katan Zeus'un sahibi konuştu! "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir aslandı" - Gündem"İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir aslandı"
Sonraki Haber Yükleniyor...