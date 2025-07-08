CHP'li belediye başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi'nde sıcak saatler

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Temmuz 2025 17:53 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 18:06 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğinde sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen 3 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı. İlgili Haber İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Savcılık, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'i, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından, şoförü Sonkan Turan'ı ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise savcılık, adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş