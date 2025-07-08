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Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet! CHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı 

Kaynak: İHA-AA
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Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet! CHP&#039;li başkan ve yardımcısı tutuklandı 
Gündem Haberleri  / İHA-AA

Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonu kapsamında gözaltına alınan başkan Niyazi Nefi Kara ve baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken yakalanan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 

4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ‘Rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltına bulunan ve aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 25'i, bugün sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. 

Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet! CHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı  - 1. Resim

110 BİN EURO RÜŞVET ALAN BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI 

Ayrıca baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan  Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de mahkemeye çıkarıldı. Başkan yardımcısı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet! CHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı  - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA-AA
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