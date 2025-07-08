Bafra’da hasat zamanı! Verim yüksek, maliyet ağır

Samsun’un Bafra ilçesinde hububat hasadı başladı. Arpa dekar başına 650, buğday ise 350-500 kilogram verim sağlarken, dönüm başına 380-420 lira arasında değişen hasat ücretleri ve yükselen maliyetler çiftçilerin yükünü artırıyor. Biçerdöver operatörlerinin aceleci tavrı da çiftçileri zorluyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen yıl kasım ve aralık aylarında ovada hububat ürünlerinin ekiminin yapıldığını söyledi.

Haziran ayında başlanması planlanan buğday ve arpa hasadının havaların yağışlı geçmesinden dolayı biraz geciktiğini belirten Tosuner, "Bafra Ovası'nda 200 bin dekar alana buğday, 20 bin dekar alana da arpa ekildi. Bu rakamlar az, daha fazla ekilebilir ama farklı ürün ekimleri de yapılıyor" dedi.

Hasat döneminde bazı biçerdöver operatörlerinin aceleci davrandığını, "işim var, geç kaldım" gibi sözlerle vatandaşı mağdur ettiğini anlatan Tosuner, "Biçerdöver ne kadar ağır giderse hasat o kadar verimli olur. Bafra'da dönüm başına ve hak usulü işlem yapılır. Ovada dönüm başına 380 ile 420 lira arasında hasat yapılıyor. İkinci ve üçüncü kuşakta, yani yüksek yerlerde ise hasat bitene kadar hak usulü anlaşma sağlanır ve başka bir köye gidilmez" ifadelerini kullandı.

"MALİYETLERİN YÜKSEK OLMASI ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR"

Tosuner, aynı araziye peş peşe aynı ürün ekildiğinde verimde düşüş yaşandığına dikkati çekerek, "Üç kez aynı ürün dikildiğinde ise hiç verim olmuyor. Hububat arazilerine tütün ve ayçiçeği gibi ürün ekildiğinde verim ve kalite yüksek oluyor. Şu anda dekar başına arpada 650 kilogram, buğdayda ise 350 ila 500 kilogram verim alınıyor. Ovada üretim az ama verim kalitesi çok yüksek" diye konuştu.

Yağmur yağmaması halinde Bafra'da 10 gün içinde hububat hasadının tamamlanabileceğine işaret eden Tosuner, şunları kaydetti: