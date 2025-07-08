Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Temmuz 2025 20:09 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 20:17 - Güncelleme:

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesinde makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Ormana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve üniversite personeli müdahale etti. Bir helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara havadan destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite personeli de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. İlgili Haber Yangın bir anda büyüdü: İki ülke arasındaki sınır kapısı kapatıldı!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir