Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü

Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü
Çanakkale, Yangın, Orman Yangını, Elektrik Trafosu, Helikopter, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesinde makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Ormana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve üniversite personeli müdahale etti. Bir helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara havadan destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü - 1. Resim

Üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde yangın paniği! Ekipler teyakkuza geçti, alevler kısa sürede söndürüldü - 2. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite personeli de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rizespor-Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti merak ediliyorTrump ateşkes için tarih verdi! Zulüm 60 günlüğüne son bulabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı - GündemCHP'li Zeydan Karalar tutuklandıDenizde korku dolu anlar! Tekne alabora oldu, kendi imkanlarıyla kurtuldular - GündemTekne alabora oldu! Kendi imkanlarıyla kurtuldularVatandaşın sağlığıyla oynadılar, hastaneler dolup taştı! CHP'li belediye bir de itiraf etti... - GündemVatandaşın sağlığıyla oynayıp bir de itiraf ettiler!Lüks araç, daire, para transferi... Karalar ve Kayhan’a yönelik suçlamalar ortaya çıktı - GündemKaralar ve Kayhan’a yönelik suçlamalar ortaya çıktı!Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu - GündemManisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber olduBüyükçekmece Belediye Başkan vekili Ahmet Şahin ve Şoförü Sonkan Turan tutuklandı! - GündemCHP'li başkan vekiline tutuklama talebi!
Sonraki Haber Yükleniyor...