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Yangın bir anda büyüdü: İki ülke arasındaki sınır kapısı kapatıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yangın bir anda büyüdü: İki ülke arasındaki sınır kapısı kapatıldı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı Blace-Elez Han, Kuzey Makedonya tarafında çıkan orman yangını nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yangın, Üsküp yakınlarındaki Blace köyü çevresinde rüzgar ve sıcak hava nedeniyle hızla yayılırken, araç trafiği durduruldu ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, sınırın Kuzey Makedonya tarafında ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak geçişlere kapatıldı.

Kosova Ulusal Sınır Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'daki Stankovec Tüneli yakınında yangın çıktı. Kuzey Makedonya polisi, bölgede araç trafiğini durdurdu ve sürücüleri alternatif güzergah kullanmaları konusunda yönlendirdi.

SINIR KAPISI KAPATILDI

Gelişmenin ardından Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han Sınır Kapısı geçici olarak geçişlere kapatıldı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Üsküp'ten yaklaşık 40 dakika uzaklıkta Blace köyündeki ormanlık alanda dün başlayan yangının rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yayılmasının ardından, sınır kapısının geçici olarak iki yönlü kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, İçişleri Bakanlığının diğer yetkili kurumlarla koordinasyon halinde, yangını söndürmek için önlemler aldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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