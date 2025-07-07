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Şam'da yangın paniği! Alevler emniyet binasını sardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şam&#039;da yangın paniği! Alevler emniyet binasını sardı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ve Suriye'de son bir haftadır süren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Şam’daki Cinayet Büro binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye ve Suriye, son 1 haftadır meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

CİNAYET BÜRO'DA YANGIN ÇIKTI

Emevi Meydanı yakınlarındaki, Cinayet Büro binasında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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