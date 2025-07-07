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Alevlerin içinden Türk uçakları çıktı! Türkiye'den Suriye'ye yangınlarla mücadelede 'can eli'

Kaynak: Dış Haberler
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Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyinde etkili olan orman yangınları, geniş alanları küle çevirdi. Türkiye, yangınlarla mücadele eden Suriye’ye uçak ve helikopterlerle hava desteği sağladı. Özellikle çatışmalardan zarar gören bölgelerde itfaiye altyapısının yetersizliği nedeniyle Türkiye'nin desteği büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin güneyi ile Suriye’nin kuzeyinde etkili olan orman yangınları, bölgesel ölçekte bir acil duruma yol açtı.

Aşırı yaz sıcakları ve kurak rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlar, hem Türkiye hem de Suriye'de binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlarla mücadelede zorluk yaşayan Suriye’ye Türkiye’den hava desteği gönderildi.

Alevlerin içinden Türk uçakları çıktı! Türkiye'den Suriye'ye yangınlarla mücadelede 'can eli' - 1. Resim

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE YANGIN UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER

The Swamp'tan edinilen  bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlarla mücadele kapsamında Suriye'nin Halep ve Haseke vilayetlerine iki yangın söndürme uçağı ve üç helikopterin gönderildiği duyuruldu.

Özellikle çatışmalardan zarar gören bölgelerde itfaiye altyapısının yetersizliği nedeniyle Türkiye'nin desteği büyük önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yangınlar sınır tanımaz. Bu kriz anında insanlık ve çevre adına sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız” dedi.

SURİYE'DE DURUM KRİTİK

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt kontrolündeki bölgelerde altyapı eksikliği nedeniyle müdahale sınırlı kaldı. Türkiye'den gelen hava araçları, Afrin ve Resulayn çevresinde yoğunlaşan yangınlara yerel ekiplerle koordineli şekilde müdahale etti. Bu bölgelerde hem engebeli arazi hem de çatışma döneminden kalma patlamamış mühimmat, kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırıyor.

TÜRKİYE'DE HATAY VE MARDİN ALEVLERE TESLİM

Türkiye cephesinde ise Hatay ve Mardin’de yangınlar başta çam ormanları olmak üzere tarım arazilerine ve köylere zarar verdi. Sağlık Bakanlığı, sadece Hatay'da 60 kişinin dumandan etkilendiğini ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Bazı köylerde tahliyeler gerçekleşti.

Alevlerin içinden Türk uçakları çıktı! Türkiye'den Suriye'ye yangınlarla mücadelede 'can eli' - 2. Resim

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ALARM VERİYOR

Uydu görüntüleri, Türkiye-Suriye sınır hattında yüzlerce aktif yangın noktasının bulunduğunu ortaya koyuyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması, sivil güvenliği, gıda tedarikini ve bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.

EKOSİSTEM ALARM VERİYOR

Uzmanlar, yangınların uzun vadede ciddi çevresel tahribata yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ankara Üniversitesi’nden çevre bilimci Dr. Leyla Kara, “Bu bölge ekolojik olarak son derece kırılgan. Yeniden ormanlaştırma çalışmaları ertelenirse doğanın kendini toparlaması onlarca yıl sürebilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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