İngiltere’den Suriye hamlesi! 14 yıllık diplomatik kriz bitti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 14 yıl aradan sonra ilk kez Şam’ı ziyaret etti. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ziyaretin İngiltere'nin Suriye hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesine verdiği desteği teyit etme amacı taşıdığı belirtildi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Şam'a geldiğini ve böylece 14 yıl aradan sonra bir İngiliz üst düzey yetkilinin Suriye'yi ilk kez ziyaret ettiğini bildirdi.

Habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'da David Lammy ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkar alanlarında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası son gelişmeler, özellikle Ortadoğu’daki durum ve uzun süreli çatışmaların halkların güvenliği ve istikrarı üzerindeki etkileri de gündeme geldi. Taraflar, bu konularda birlikte koordinasyon sağlama yollarını görüştü.

"KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI İLİŞKİLER"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, uluslararası topluma diyalog ve açıklığın önemini vurgulayarak Suriye'nin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dengeli ilişkilere özlem duyduğunu ifade etti. Ayrıca, İngiltere’nin siyasi süreci destekleme ve istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunma rolüne olan takdirini dile getirdi.

İNGİLTERE'DEN "YENİ SAYFA" MESAJI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise ülkesinin Şam'la ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduğunu belirtti. Ziyaretinin, Londra'nın Suriye hükümetiyle terörle mücadele, yeniden yapılanma ve mülteci krizi gibi temel konularda iş birliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

Taraflar, Suriye’de yıllardır süren savaş ve bölünmenin ardından istikrarın yeniden sağlanması için bölgesel barışa hizmet edecek şekilde uluslararası forumlarda iletişim, doğrudan diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

14 YIL SONRA İLK ZİYARET

David Lammy’nin Şam ziyareti, on yılı aşkın bir aradan sonra bir İngiliz dışişleri bakanının Suriye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.