Suriye’de alarm! İsrail iki noktaya operasyon düzenledi

Ortadoğu’da tansiyon yeniden zirveye çıktı! İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam’ın 10 kilometre güneyindeki Yafur bölgesine çok konuşulacak bir hava indirme operasyonu düzenledi.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre güneyinde yer alan Yafur bölgesine hava indirme operasyonu düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail’e ait 3 helikopter daha önce İranlı grupların kullandığı üsse iniş yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Suriye'deki Uçak Gözlemevi, helikopterlerin operasyon sırasında Yafur bölgesinde kısa süreli olarak konuşlandığını ve iniş yaptıktan sonra üs bölgesini terk ettiğini bildirdi.

LÜBNAN SINIRINDA RAKLE BÖLGESİNE OPERASYON

İsrail güçlerinin Suriye'nin batısındaki Lübnan sınırında yer alan Rakle bölgesine de ilk kez girerek operasyon düzenlediği belirtildi. Yerel kaynaklar, operasyonun detaylarına ilişkin sınırlı bilgi verirken, bunun İsrail ordusu için bölgede bir ilk olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu ayrıca Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Saysun köyüne 6 askeri araçla girerek devriye yaptı. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin köyde kısa süreli varlık gösterdikten sonra bölgeden geri çekildiğini ifade etti.

İsrail daha önce de Suriye’nin farklı bölgelerinde benzer hava indirme ve nokta operasyonları gerçekleştirmişti. Özellikle İran destekli grupların faaliyet gösterdiği bölgelerde İsrail ordusunun hava saldırıları ve özel kuvvet operasyonları düzenlediği biliniyor.